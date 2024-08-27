В сентябре Аллея олимпийцев в Омске пополнится новыми бюстами

Аллея олимпийских чемпионов, чьи имена и судьбы связаны с Омском, получит свое продолжение. Уже в сентябре на ней появятся новые бюсты именитых спортсменов. Так, будут увековечены имена Юрия Евлампиевича Титова — легенды спортивной гимнастики, триумфатора Олимпиады 1956 года; Никиты Александровича Прохорова — легкоатлета, паралимпийского чемпиона 2012 года; Елизаветы Викторовны Трущенко — дзюдоистки, победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года; Артура Мовдалиевича Юсупова — фехтовальщика, обладателя золота Олимпиады 2021 года.
Кроме того, по инициативе региональной федерации спортивной борьбы на Аллее разместится и бюст олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Геразиевича Мамиашвили, окончившего в свое время Омский государственный институт физической культуры. Михаил Геразиевич отнесся к этой инициативе положительно и поблагодарил омских спортсменов за высокую оценку его достижений.
Займет свое почетное место на Аллее и скульптура Александра Алексеевича Музыченко — знаменитого яхтсмена, олимпийского чемпиона 1980 года.
«В 1980 году Александр Музыченко и его коллега по команде Валентин Манкин на яхте класса “Звездный” выиграли золото Олимпиады в парусном спорте. Соревнования состояли из 7-ми гонок, которые длились 9 дней, — отметил мэр города Сергей Шелест. — Сегодня юные спортсмены изучают историю достижений Александра Музыченко как пособие по профессиональному становлению, а сам чемпион, бывая на малой родине, обязательно проводит встречи и мастер-классы с воспитанниками омских спортивных школ. Благодарю мецената Сергея Павловича Козубенко за продолжение такого важного проекта, участие в просветительской и патриотической работе на благо родного города».
Напомним, проект Аллея олимпийцев изначально был задуман нашим земляком, известным российским меценатом Сергеем Козубенко и поддержан администрацией города. Над созданием портретов и бюстов спортсменов трудились именитые творцы: художник Никас Сафронов и скульптор Сергей Полегаев. Они же станут авторами новых работ. Аллея была торжественно открыта в прошлом году на набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами. Изначально на ней разместились 22 бронзовых бюста победителей Олимпиад и Паралимпиад, чьи судьбы связаны с Омском.
Для Сергея Козубенко этот проект неслучаен. В юности он сам занимался спортом, более двадцати лет Сергей Павлович является попечителем совета Федерации бокса и Федерации греко-римской борьбы в Омской области.
Как говорит сам меценат об Аллее олимпийцев, этот проект с омичами и для омичей. На этом благотворительная деятельность предпринимателя не ограничивается. Меценатом профинансировано создание многих памятников выдающимся деятелям России, под его патронажем реализуются издательские и художественные проекты. Причем не только в Омске, но и в других городах.
— Когда-то мама дала мне жизненный совет: «Если даст Бог, и ты, сынок, станешь успешным, не забывай делиться с ближними». Эти слова всегда в моем сердце, — говорит Сергей Павлович. — Моя активная гражданская позиция заключается в открытии и поддержке талантов, что будет способствовать процветанию моей родины — России.