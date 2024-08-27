В сентябре Аллея олимпийцев в Омске пополнится новыми бюстами

Как говорит сам меценат об Аллее олимпийцев, этот проект с омичами и для омичей. На этом благотворительная деятельность предпринимателя не ограничивается. Меценатом профинансировано создание многих памятников выдающимся деятелям России, под его патронажем реализуются издательские и художественные проекты. Причем не только в Омске, но и в других городах.