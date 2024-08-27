Почти 500 казанцев за неделю проехали «зайцами»

По итогам проверок, 9 207 человек, что составляет 14.5% от общего числа пассажиров, оплатили проезд в троллейбусах только после замечания контролёра. Ещё 498 человек покинули транспорт, не купив билет. В целом за неделю было проверено 1411 единиц подвижного состава и 63 498 пассажиров.