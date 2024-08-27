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Почти 500 казанцев за неделю проехали «зайцами»

Ещё около 10 тысяч пассажиров купили билеты после замечания контролёров.

В Казани за неделю было выявлено около 10 тысяч нарушителей правила проезда в электротранспорте. Статистику озвучили в МУП «Метроэлектротранс».

По итогам проверок, 9 207 человек, что составляет 14.5% от общего числа пассажиров, оплатили проезд в троллейбусах только после замечания контролёра. Ещё 498 человек покинули транспорт, не купив билет. В целом за неделю было проверено 1411 единиц подвижного состава и 63 498 пассажиров.

Отмечается, что оплата проезда осуществляется через терминал — при входе следует приложить проездной к терминалу и дождаться одобрения оплаты. Все средства от оплаты проезда идут на финансирование общественного транспорта, в том числе на развитие транспортной инфраструктуры, обновление подвижного состава и усовершенствование пассажирских сервисов.

Уточняется, что контролёр вправе не только высадить отказавшегося оплачивать проезд пассажира, но и вызвать полицию.