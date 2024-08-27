Для будущих чемпионов

К набору готовы.
Спортивные школы Омска готовы принять в свои ряды новых воспитанников. В городе работают 25 спортивных школ, где занимаются более 17 тысяч детей по 53 видам спорта. В этом году спортивные учреждения готовы принять 2520 юных спортсменов.
— На сегодняшний день набор открыт во всех учреждениях, сроки окончания везде разные, но в среднем он продолжится до 15 октября, − отметил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский, — Подчеркну, что абсолютно все занятия в спортшколах Омска бесплатны, затраты финансирует муниципальный бюджет.
Как рассказал Евгений Баньковский, приемной кампании предшествовала большая подготовительная работа. К началу нового учебного года все спортивные учреждения были приведены в порядок. Наиболее масштабные работы прошли в спортивной школе № 35, там была отремонтирована кровля Ледового дворца имени Вячеслава Фетисова, в спортшколах № 3 и 28, где прошел капитальный ремонт спортзалов. Также капитально отремонтирована к новому учебному году входная группа бассейна «Пингвин».
Сегодня в спортшколах Омска представлены все виды спорта, за исключением русского хоккея, или хоккея с мячом. От самых массовых — до редких и экзотических.
— Наибольшей популярностью у омичей пользуются все игровые и олимпийские виды спорта, такие как футбол, баскетбол, бокс, самбо, спортивная борьба, лыжные гонки и плаванье, — рассказал Евгений Баньковский. — Также набирает популярность скалолазание — на скалодромах у нас всегда большой ажиотаж.
В Омске есть даже керлинг — достаточно дорогой по затратам на оборудование и обустройство площадки вид спорта. Секция работает в спортшколе имени А. В. Кожевникова, ребята занимаются на базе одноименного Ледового дворца. Имеются в Омске и занятия по фехтованию, гребле на байдарках и каноэ, шорт-треку и гандболу.
Возраст приема в учреждения зависит от вида спорта. В среднем он составляет от 6 до 13 лет.
Для приема в спортивную школу необходимо собрать пакет документов: медицинскую справку о допуске к занятиям — ее можно получить у участкового педиатра либо во врачебно-физкультурном диспансере (ул. Масленникова, 9а) — две фотографии размером 3×4, копию свидетельства о рождении и заявление от родителей.
Как рассказал Евгений Боньковский, для занятий спортом на начальном уровне каких-либо требований к физической подготовке ребенка не предъявляется.
Успехи в спорте зависят, во-первых, от желания юного атлета заниматься, а во-вторых, от физических данных, предрасположенности к тому или иному виду спорта. Раскрыть таланты поможет федеральный проект «Стань чемпионом».
Любой ребенок в возрасте от 5, 5 до 12, 5 лет может пройти бесплатное тестирование, которое покажет, в каком виде спорта он может стать наиболее успешным. Оно проводится в легкоатлетическом манеже спортшколы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» по адресу проспект Мира, 13. Для прохождения тестирования необходима предварительная запись по телефону 8−913−604−26−47 и справка о том, что ребенок здоров.
Более подробная информация о спортшколах доступна на официальном сайте администрации города Омска. Она размещена во вкладке «подведомственные организации» департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.