Для будущих чемпионов

Любой ребенок в возрасте от 5, 5 до 12, 5 лет может пройти бесплатное тестирование, которое покажет, в каком виде спорта он может стать наиболее успешным. Оно проводится в легкоатлетическом манеже спортшколы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» по адресу проспект Мира, 13. Для прохождения тестирования необходима предварительная запись по телефону 8−913−604−26−47 и справка о том, что ребенок здоров.