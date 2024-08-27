Из Красноярска в Сосновоборск запустят новый автобусный маршрут № 135. Об этом рассказали в Минтрансе. Автобус на 42 места будет выполнять восемь рейсов ежедневно. В Красноярске он будет останавливаться на Восточном автовокзале, а в Сосновоборске — на улице Ленинского комсомола, 26.