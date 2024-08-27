Из Красноярска в Сосновоборск запустят новый автобусный маршрут № 135. Об этом рассказали в Минтрансе. Автобус на 42 места будет выполнять восемь рейсов ежедневно. В Красноярске он будет останавливаться на Восточном автовокзале, а в Сосновоборске — на улице Ленинского комсомола, 26.
Расписание в будни:
— выезд автобуса из Красноярска в Сосновоборск: в 6:00, 8:00, 16:00, 18:00.
— выезд из Сосновоборска в Красноярск: в 7:00, 9:00, 17:00, 19:00.
Расписание в выходные и праздники:
— выезд из Красноярска в Сосновоборск: в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00.
— выезд из Сосновоборска в Красноярск: в 9:00, 11:00, 16:00, 18:00.