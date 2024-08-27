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Из Красноярска в Сосновоборск запустят новый автобусный маршрут

Маршрут Красноярск — Сосновоборск заработает с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Из Красноярска в Сосновоборск запустят новый автобусный маршрут № 135. Об этом рассказали в Минтрансе. Автобус на 42 места будет выполнять восемь рейсов ежедневно. В Красноярске он будет останавливаться на Восточном автовокзале, а в Сосновоборске — на улице Ленинского комсомола, 26.

Расписание в будни:

— выезд автобуса из Красноярска в Сосновоборск: в 6:00, 8:00, 16:00, 18:00.

— выезд из Сосновоборска в Красноярск: в 7:00, 9:00, 17:00, 19:00.

Расписание в выходные и праздники:

— выезд из Красноярска в Сосновоборск: в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00.

— выезд из Сосновоборска в Красноярск: в 9:00, 11:00, 16:00, 18:00.