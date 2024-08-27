Главные новости 27 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 августа 2024 года.
Войска России сорвали высадку ВСУ на Кинбурнской косе
Российские десантники уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Кинбурнской косе. Среди них были польские граждане с нацистской символикой.
ФСБ возбудила дела против еще двух проникших в Суджу журналистов
Маск обратился к Макрону в связи с арестом Дурова
Илон Маск в соцсети X призвал президента Франции Макрона объяснить арест основателя Telegram Павла Дурова. Макрон заверил, что обвинения против Франции из-за ареста основателя Telegram ложные и страна придерживается свободы слова. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за ряд преступлений.
Спутницу и телохранителя Дурова отпустили после допроса
Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. В момент задержания с ним были телохранитель и Юлия Вавилова, криптокоуч. Их отпустили после допроса. Вавилова не выходила на связь с 25 августа. Она и Дуров посещали одни и те же страны этим летом.
Россиянам напомнили о льготах для родителей к 1 сентября
Федеральных норм о выплатах к 1 сентября нет, но большинство регионов РФ решили поддержать многодетные семьи разными способами. Они включают бесплатную школьную форму, канцелярские товары и питание. Также, согласно недавно вступившему в силу федеральному закону, родители могут снять остаток средств материнского капитала (менее 10 тыс. рублей) для подготовки к школе.