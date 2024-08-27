Главные новости 27 августа 2024 года

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. В момент задержания с ним были телохранитель и Юлия Вавилова, криптокоуч. Их отпустили после допроса. Вавилова не выходила на связь с 25 августа. Она и Дуров посещали одни и те же страны этим летом.