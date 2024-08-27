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Главные новости 27 августа 2024 года

Последние новости за сегодня — 27 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 августа 2024 года.

Войска России сорвали высадку ВСУ на Кинбурнской косе

Российские десантники уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Кинбурнской косе. Среди них были польские граждане с нацистской символикой.

ФСБ возбудила дела против еще двух проникших в Суджу журналистов

ФСБ РФ возбудила уголовные дела против украинского и немецкого журналистов за незаконное пересечение границы и видеосъемки в Судже. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Всего с 17 августа возбуждено семь уголовных дел против иностранных журналистов.

Маск обратился к Макрону в связи с арестом Дурова

Илон Маск в соцсети X призвал президента Франции Макрона объяснить арест основателя Telegram Павла Дурова. Макрон заверил, что обвинения против Франции из-за ареста основателя Telegram ложные и страна придерживается свободы слова. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за ряд преступлений.

Спутницу и телохранителя Дурова отпустили после допроса

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. В момент задержания с ним были телохранитель и Юлия Вавилова, криптокоуч. Их отпустили после допроса. Вавилова не выходила на связь с 25 августа. Она и Дуров посещали одни и те же страны этим летом.

Россиянам напомнили о льготах для родителей к 1 сентября

Федеральных норм о выплатах к 1 сентября нет, но большинство регионов РФ решили поддержать многодетные семьи разными способами. Они включают бесплатную школьную форму, канцелярские товары и питание. Также, согласно недавно вступившему в силу федеральному закону, родители могут снять остаток средств материнского капитала (менее 10 тыс. рублей) для подготовки к школе.