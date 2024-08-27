Элджей, ANIKV и другие выступят на фестивале NEW STAR WEEKEND в Сочи

Фестиваль NEW STAR WEEKEND состоится с 19 по 22 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. На сценах выступят 75 артистов, среди которых Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, BIICLA, «БАЗАР», Tesla Boy, Izhevski и другие музыканты.