Элджей, ANIKV и другие выступят на фестивале NEW STAR WEEKEND в Сочи

Фестиваль NEW STAR WEEKEND состоится с 19 по 22 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. На сценах выступят 75 артистов, среди которых Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, BIICLA, «БАЗАР», Tesla Boy, Izhevski и другие музыканты.
На фестивале участники смогут посетить скейт-плаза и покататься на сапах. Кроме свободного катания желающие оценят сап-поло, йогу на сапах, гонки и обучающие сессии. Также посетителей ждут бесплатные занятия йогой.
Ранее стало известно, что фестиваль «Территория мира — территория музыки» открылся в Калининграде.