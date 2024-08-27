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Элджей, ANIKV и другие выступят на фестивале NEW STAR WEEKEND в Сочи

Фестиваль NEW STAR WEEKEND состоится с 19 по 22 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. На сценах выступят 75 артистов, среди которых Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, BIICLA, «БАЗАР», Tesla Boy, Izhevski и другие музыканты.

Источник: Звук

Фестиваль NEW STAR WEEKEND состоится с 19 по 22 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. На сценах выступят 75 артистов, среди которых Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, BIICLA, «БАЗАР», Tesla Boy, Izhevski и другие музыканты.

На фестивале участники смогут посетить скейт-плаза и покататься на сапах. Кроме свободного катания желающие оценят сап-поло, йогу на сапах, гонки и обучающие сессии. Также посетителей ждут бесплатные занятия йогой.

Ранее стало известно, что фестиваль «Территория мира — территория музыки» открылся в Калининграде.