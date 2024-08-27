«Байден его качает?»: красноярцы раскритиковали повышение цен на бензин

«Ладно подняли, а кто объяснит по какой причине? Мы что его везем с США? Или может сам Байден его качает и нам отправляет? Почему такое отношение к своему народу у правительства?!! Ведь всем мы поставки делаем за копейки, но зато своим гражданам продаем по космос цене. Как говорится: всё для народа».