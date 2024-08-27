«Байден его качает?»: красноярцы раскритиковали повышение цен на бензин

Недавно в Красноярске подорожал бензин. За месяц цена выросла на 2−3 рубля. На эту новость бурно отреагировали горожане. Они оставили гневные комментарии.
Повышения заметили на «Газпромнефти» в Березовке. Литр АИ-95 там продают за 62,9 рубля литр. На «КНП» литр АИ-95 стоит 62,4 рубля. Также заправка «25 часов» повысила цену АИ-95 до 59,9 рублей. Разница с июлем составила три рубля.
«Очень странно, что цены поднялись только у нас. Вчера приехали из Кемерово. Цены ниже, чем у нас, иногда прилично очень. Красноярск город беспредела. Власть попустительствует этому. Такие цены только у нас в городе. Будем терпеть…», — пишет красноярка.
«Что-то в Красноярске всё поднялось, как-то это странно»;
«А зарплата у меня уже три года не меняется почему-то»;
«Ладно подняли, а кто объяснит по какой причине? Мы что его везем с США? Или может сам Байден его качает и нам отправляет? Почему такое отношение к своему народу у правительства?!! Ведь всем мы поставки делаем за копейки, но зато своим гражданам продаем по космос цене. Как говорится: всё для народа».