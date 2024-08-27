Жителя НСО лишили водительских прав из-за медицинского диагноза

Прокуратура Краснозерского района Новосибирской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и выявила нарушение. Житель региона, страдающий заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано, имел действующее водительское удостоверение.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1604, существует четкий перечень медицинских противопоказаний для водителей. В связи с этим прокурор района подал исковое заявление в суд с требованием о запрете управления транспортными средствами для данного гражданина.
Краснозерский районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора, и водительские права гражданина были аннулированы. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.