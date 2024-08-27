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Жителя НСО лишили водительских прав из-за медицинского диагноза

Краснозерский районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора, и водительские права гражданина были аннулированы.

Источник: AP 2023

Прокуратура Краснозерского района Новосибирской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и выявила нарушение. Житель региона, страдающий заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано, имел действующее водительское удостоверение.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1604, существует четкий перечень медицинских противопоказаний для водителей. В связи с этим прокурор района подал исковое заявление в суд с требованием о запрете управления транспортными средствами для данного гражданина.

Краснозерский районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора, и водительские права гражданина были аннулированы. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.