В Красноярском крае спустя сутки нашли заблудившуюся в лесу туристку

Как рассказывают спасатели, 57-летняя женщина с супругом и другими туристами направлялась в сторону Боруса, а на обратном пути решила собрать редкий мох. Она сказала про это мужу, а затем отправилась в глубь леса. Вскоре с ней пропала связь. Телефон оказался недоступен.