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В Красноярском крае спустя сутки нашли заблудившуюся в лесу туристку

57-летняя женщина отошла от группы, чтобы нарвать мха и заблудилась.

Источник: КГКУ "Спасатель"

В Красноярском крае спасли заблудившуюся туристку. Об этом сообщает краевая Служба спасения.

Как рассказывают спасатели, 57-летняя женщина с супругом и другими туристами направлялась в сторону Боруса, а на обратном пути решила собрать редкий мох. Она сказала про это мужу, а затем отправилась в глубь леса. Вскоре с ней пропала связь. Телефон оказался недоступен.

Сначала туристы сами искали пропавшую, а затем обратились к спасателям Шушенской станции.

Поиски продолжались сутки. В итоге женщину нашли. Выяснилось, что женщина шла вдоль ручья, пока не появилась связь, а затем она сообщила свои координаты спасателям.

Женщина добавила, что слышала медведей примерно в 100 метрах от нее.

Ранее сообщалось о том, что житель Красноярска на острове Хайнань спас тонущего мужчину.