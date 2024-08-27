В Красноярском крае спустя сутки нашли заблудившуюся в лесу туристку

В Красноярском крае спасли заблудившуюся туристку. Об этом сообщает краевая Служба спасения.
Как рассказывают спасатели, 57-летняя женщина с супругом и другими туристами направлялась в сторону Боруса, а на обратном пути решила собрать редкий мох. Она сказала про это мужу, а затем отправилась в глубь леса. Вскоре с ней пропала связь. Телефон оказался недоступен.
Сначала туристы сами искали пропавшую, а затем обратились к спасателям Шушенской станции.
Поиски продолжались сутки. В итоге женщину нашли. Выяснилось, что женщина шла вдоль ручья, пока не появилась связь, а затем она сообщила свои координаты спасателям.
Женщина добавила, что слышала медведей примерно в 100 метрах от нее.
Ранее сообщалось о том, что житель Красноярска на острове Хайнань спас тонущего мужчину.