Собянин: Акваторию Москвы-реки поделили на 12 зон

«Например, сап-бордингом можно заниматься в Большом Строгинском затоне и в Серебряном Бору, воднолыжным спортом — в районе Спасского затона, а водно-моторным спортом — в Мякинино, на Химкинском водохранилище и в других местах», — рассказал Собянин.