На презентацию Авангарда пригласили кэвээнщика из команды «Камызяки»

В омском «Авангарде» продолжают подготовку к презентации команды перед стартом сезона 2024/25. В соцсетях клуба опубликовали имя ведущего вечера. Им будет чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Камызяки», певец, музыкант, телеведущий Вячеслав Макаров.
Напомним, что хедлайнером мероприятия станет группа «Моя Мишель». Кроме того, гостями праздника будут именитые фигуристы — двукратные чемпионы России, чемпионы Европы, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратная победительница первенства России, чемпионка России Софья Акатьева, чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Презентация «Авангарда» состоится на G-Drive Арене 30 августа в 18:00. Прямая трансляция будет в ВК, а также на 12 Канале.