На презентацию Авангарда пригласили кэвээнщика из команды «Камызяки»

В омском «Авангарде» продолжают подготовку к презентации команды перед стартом сезона 2024/25. В соцсетях клуба опубликовали имя ведущего вечера. Им будет чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Камызяки», певец, музыкант, телеведущий Вячеслав Макаров.