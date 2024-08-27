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В центре Красноярска разрушается дом

В самом центре Красноярска медленно разрушается «сталинка» на Карла Маркса, 132.

Источник: МК в Красноярске

Здание носит статус объекта культурного наследия. Дом построен более 70 лет назад.

Внешне величественное здание с узнаваемым силуэтом и шпилем, изнутри представляет собой удручающее зрелище: трещины идут по стенам, балконы грозят обрушением.

Тревогу забили активисты Народного фронта, обнародовав фото, на которых можно разглядеть за фасадом «дома с историей» настоящую угрозу для его обитателей. По их словам, крыша здания превратилась в приют для непонятных личностей, а знаменитый шпиль рискует в любой момент повторить судьбу балкона с дома на Горького, обрушившегося недавно на пенсионерку.

Жильцы «сталинки» уже отчаялись добиться помощи от ответственных структур, подавая обращения в фонд капремонта, службу охраны памятников, мэрию и даже в аппарат бывшего губернатора. Пока единственным результатом стала намеченная встреча с чиновниками, состоится ли она — большой вопрос.

Власти выделяют бюджетные средства на аварийные работы, но подрядчиков на реставрацию «сталинки» найти не удается.

архитектура