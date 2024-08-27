В центре Красноярска разрушается дом

Тревогу забили активисты Народного фронта, обнародовав фото, на которых можно разглядеть за фасадом «дома с историей» настоящую угрозу для его обитателей. По их словам, крыша здания превратилась в приют для непонятных личностей, а знаменитый шпиль рискует в любой момент повторить судьбу балкона с дома на Горького, обрушившегося недавно на пенсионерку.