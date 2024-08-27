В центре Красноярска разрушается дом

Здание носит статус объекта культурного наследия. Дом построен более 70 лет назад.
Внешне величественное здание с узнаваемым силуэтом и шпилем, изнутри представляет собой удручающее зрелище: трещины идут по стенам, балконы грозят обрушением.
Тревогу забили активисты Народного фронта, обнародовав фото, на которых можно разглядеть за фасадом «дома с историей» настоящую угрозу для его обитателей. По их словам, крыша здания превратилась в приют для непонятных личностей, а знаменитый шпиль рискует в любой момент повторить судьбу балкона с дома на Горького, обрушившегося недавно на пенсионерку.
Жильцы «сталинки» уже отчаялись добиться помощи от ответственных структур, подавая обращения в фонд капремонта, службу охраны памятников, мэрию и даже в аппарат бывшего губернатора. Пока единственным результатом стала намеченная встреча с чиновниками, состоится ли она — большой вопрос.
Власти выделяют бюджетные средства на аварийные работы, но подрядчиков на реставрацию «сталинки» найти не удается.