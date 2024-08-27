Каждый третий омич хоть раз плакал на работе

Больше половины респондентов (58%) не позволяли себе плакать на рабочем месте. Никогда этого не делали 84% мужчин и 32% женщин. Более терпимыми оказались омичи до 34 лет. Чем старше опрошенные и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.