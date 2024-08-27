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Каждый третий омич хоть раз плакал на работе

Исследование провели аналитики SuperJob.

Около 43% местный жителей считают, что плакать на работе недопустимо. При этом каждый пятый (21%) уверен, что такие чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. По мнению каждого десятого омича, слёзы простительны только представительницам прекрасного пола.

Каждый третий опрошенный признался, что хотя бы раз плакал на работе: 19% — неоднократно и по разным причинам, 11% плакали из-за сложных клиентов, трудного проекта или отношений в коллективе, а 3% — из-за трудностей, связанных с личной жизнью. Среди специалистов, которым доводилось плакать на работе, — менеджеры по работе с клиентами, учителя и воспитатели, продавцы.

Больше половины респондентов (58%) не позволяли себе плакать на рабочем месте. Никогда этого не делали 84% мужчин и 32% женщин. Более терпимыми оказались омичи до 34 лет. Чем старше опрошенные и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.

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