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Уже осень или еще нет? — иркутские синоптики о погоде на ближайшие дни

Последняя неделя августа в Иркутской области будет своего рода репетицией смены сезона — такой прогноз озвучили региональные синоптики, передает ИА «ТК Город».

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: МЧС РФ

По словам замначальника Иркутского гидрометцентра Натальи Домбровской, в течение недели в Приангарье будет в основном «неустойчивая погода с ливнями, грозами и усилением ветра». При этом ощутимо похолодает. Виной таких резких перемен станет «холодный атмосферный фронт, который будет проходить низко к земле», который придет в регион из Западной Сибири.

Сегодня, 27 августа, во время прохождения холодного фронта, в Иркутской области ожидаются грозовые ливни, дожди, усиление северо-западного ветра, температура воздуха — плюс 19−24 градуса.

В среду, 28 августа, столбики термометров опустятся еще немного — до отметки в плюс 15−20 градусов.

Четверг же станет самым холодным днем недели: «Ночью по области будет в пределах плюс 10 градусов, днем — в районе плюс 15. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди в течение всего дня».