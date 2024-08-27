Уже осень или еще нет? — иркутские синоптики о погоде на ближайшие дни

По словам замначальника Иркутского гидрометцентра Натальи Домбровской, в течение недели в Приангарье будет в основном «неустойчивая погода с ливнями, грозами и усилением ветра». При этом ощутимо похолодает. Виной таких резких перемен станет «холодный атмосферный фронт, который будет проходить низко к земле», который придет в регион из Западной Сибири.
Сегодня, 27 августа, во время прохождения холодного фронта, в Иркутской области ожидаются грозовые ливни, дожди, усиление северо-западного ветра, температура воздуха — плюс 19−24 градуса.
В среду, 28 августа, столбики термометров опустятся еще немного — до отметки в плюс 15−20 градусов.
Четверг же станет самым холодным днем недели: «Ночью по области будет в пределах плюс 10 градусов, днем — в районе плюс 15. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди в течение всего дня».