Уже осень или еще нет? — иркутские синоптики о погоде на ближайшие дни

По словам замначальника Иркутского гидрометцентра Натальи Домбровской, в течение недели в Приангарье будет в основном «неустойчивая погода с ливнями, грозами и усилением ветра». При этом ощутимо похолодает. Виной таких резких перемен станет «холодный атмосферный фронт, который будет проходить низко к земле», который придет в регион из Западной Сибири.