График школьных каникул при обучении по четвертям и по модулям

В 2022 году Госдума приняла ряд изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно им в России действуют федеральные образовательные программы (ФОП) — единые базовые требования к содержанию обучения, к внеурочной деятельности и воспитательной работе во всех школах. Они включают в себя в том числе и федеральный учебный график. А он, в свою очередь, определяет учебные периоды и дни каникул для школьников.