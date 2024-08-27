В Ростове неизвестные расклеили объявления в поддержку создателя VK и Telegram

На Западном в Ростове-на-Дону неизвестные расклеили объявления в поддержку создателя VK и Telegram Павла Дурова. Листовки оставили на стенах и на одной из спортплощадок. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях, также были опубликованы фото.