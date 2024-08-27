В Ростове неизвестные расклеили объявления в поддержку создателя VK и Telegram

На Западном в Ростове-на-Дону неизвестные расклеили объявления в поддержку создателя VK и Telegram Павла Дурова. Листовки оставили на стенах и на одной из спортплощадок. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях, также были опубликованы фото.
— GDE DUROV?, — напечатано на бумажных листах с портретом российского предпринимателя.
Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. По информации зарубежной прессы, бизнесмена могут считать причастным к ряду преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с иностранными властями.
Предварительно, Павлу Дурову намерены предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. За эти преступления грозит до 20 лет тюрьмы. СМИ сообщают, что Дуров не подлежит обмену, потому что он имеет французское гражданство.