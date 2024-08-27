Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом

Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один МАПП «Чернышевское» (на литовской стороне «Кибартай»). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.