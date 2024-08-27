Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Литовская таможня замедлила работу и делает перерывы в приеме грузовиков, очередь на границе с Калининградом растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни.
«Перед пунктом пропуска 80 машин, уже оформлены российскими таможенниками 25. В понедельник было 60. Литва снова замедлила работу, в течение суток были небольшие перерывы, по часу примерно, когда грузовики не брали вообще. Неритмично работают на протяжении последнего времени», — сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства отметила, что официальных объяснений от литовской стороны нет.
«Захотели — замедлили работу, захотели — ускорились. В течение суток такая ситуация может меняться несколько раз», — уточнили в пресс-службе.
По информации Telegram-канала многостороннего автомобильного пункта пропуска «Чернышевское», отставание от зарезервированного времени составляет 164 часа.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один МАПП «Чернышевское» (на литовской стороне «Кибартай»). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.