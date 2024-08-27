Погода на море 27 августа: на пляжах Калининградской области наблюдается ветер

Во вторник, 27 августа, на побережье региона дует остаточный ветер, вызывающий небольшое волнение на море. В связи с этим на большинстве пляжей подняты жёлтые флаги. «Всё может смениться в любую минуту, по прогнозам, будет штиль», — уточнили спасатели.