Благоустройство завершается на улице Чернышевского в Иркутске

В Иркутске на улице Чернышевского подходит к концу благоустройство двух участков. Работы проводили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, на участке возле детсада № 37 обновили тротуар, обрезали и выкорчевали деревья. Благоустроили бордюры, поставили скамейки и урны.
— Совсем скоро в Иркутске появится новое интересное место отдыха. Акцентом станет смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на город по другую сторону реки Ангары. Для лучшего обзора установим там бинокль. Убежден, что новое общественное пространство будет популярно у горожан, — отметил мэр Руслан Болотов.
Площадка расположена на пересечении с улицей Гагарина. Помимо бинокля, на ней также установили качели, положили плитку, поставили информационные стенды и малые архитектурные формы. Еще на участках провели озеленение и монтаж освещения. Сдача объекта запланирована на середину сентября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре дорожники разбираются с последствиями непогоды.