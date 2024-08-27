Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Благоустройство завершается на улице Чернышевского в Иркутске

Работы проводили на двух участкам по федеральной программе и нацпроекту.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске на улице Чернышевского подходит к концу благоустройство двух участков. Работы проводили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, на участке возле детсада № 37 обновили тротуар, обрезали и выкорчевали деревья. Благоустроили бордюры, поставили скамейки и урны.

— Совсем скоро в Иркутске появится новое интересное место отдыха. Акцентом станет смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на город по другую сторону реки Ангары. Для лучшего обзора установим там бинокль. Убежден, что новое общественное пространство будет популярно у горожан, — отметил мэр Руслан Болотов.

Площадка расположена на пересечении с улицей Гагарина. Помимо бинокля, на ней также установили качели, положили плитку, поставили информационные стенды и малые архитектурные формы. Еще на участках провели озеленение и монтаж освещения. Сдача объекта запланирована на середину сентября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре дорожники разбираются с последствиями непогоды.