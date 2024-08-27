Благоустройство завершается на улице Чернышевского в Иркутске

В Иркутске на улице Чернышевского подходит к концу благоустройство двух участков. Работы проводили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, на участке возле детсада № 37 обновили тротуар, обрезали и выкорчевали деревья. Благоустроили бордюры, поставили скамейки и урны.