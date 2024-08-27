СК: часть фигурантов дела о подрыве Крымского моста скрылась за границей

2 августа по контракту между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex capital S.A. груз отправили в болгарский город Русе. Оттуда — в грузинский Поти, а затем — в столицу Армении Ереван. Пока груз находился в Армении, часть документов, утверждает ФСБ, была подменена — поскольку далее отправителем выступало ООО «Гу ар джи групп» из города Алаверди (Армения), а получателем некое ООО «Лидер» из Москвы. С 4 октября груз уехал из Грузии и через 2 дня оказался в Армавире (Краснодарский край). Там его загрузили в другую машину — дальнобойщика Юсубова, который и отправился в Симферополь.