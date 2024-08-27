Oasis анонсировали тур по Великобритании и Ирландии в 2025 году

Британская рок-группа Oasis объявила о предстоящем туре по Великобритании и Ирландии в 2025-м.
Музыканты опубликовали 14 дат концертов в Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Сообщается, впрочем, что турне охватит города и за пределами Европы. Билеты на шоу поступят в продажу 31 августа.
Кроме того, Oasis поделились новой фотографией Ноэла и Лиама Галлахеров и коротким заявлением о прекращении вражды между братьями: «Пушки замолчали. Звезды выстроились в ряд. Великое ожидание закончилось. Приходите и посмотрите. Это не покажут по телевизору».
Пока неясно, кто войдет в состав коллектива, кроме Галлахеров. Однако появились слухи, что ни один из первоначальных участников не присоединится к реюниону и их заменят артисты из команды Ноэла High Flying Birds.
Напомним, что коллектив распался в 2009 году. Оба исполнителя неоднократно пресекали разговоры о воссоединении.
На возвращение легенд брит-попа впервые намекнул Лиам на фестивале в Рединге 25 августа. Ожидается, что грядущие гастроли принесут братьям более 400 миллионов фунтов.