Омичи заметили на улицах города солдата времён Первой мировой войны

«Уникальность новой экскурсии в том, что экскурсовод носит исторический костюм. На постоянной основе у нас в городе не проводят костюмированные экскурсии, мы будем первыми. Проводиться они будут в тёплое время года. На межсезонье будем шить для сотрудников шинель. Посетить экскурсию можно как в группе, так и индивидуально», — рассказала нашему корреспонденту Евгения Фёдорова, сотрудник музея.