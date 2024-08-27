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Омичи заметили на улицах города солдата времён Первой мировой войны

На самом деле это экскурсовод, который презентует новый маршрут по Омской крепости.

Источник: Om1 Омск

Во вторник, 27 августа, по омским улицам прогулялся солдат 43-го Сибирского стрелкового полка Омской крепости времен Первой мировой войны. На самом деле это экскурсовод, который представил новый маршрут «Омская крепость — фронтир Российской империи».

«Уникальность новой экскурсии в том, что экскурсовод носит исторический костюм. На постоянной основе у нас в городе не проводят костюмированные экскурсии, мы будем первыми. Проводиться они будут в тёплое время года. На межсезонье будем шить для сотрудников шинель. Посетить экскурсию можно как в группе, так и индивидуально», — рассказала нашему корреспонденту Евгения Фёдорова, сотрудник музея.

Омичи и гости города пройдут маршрут за 1,5 часа. За это время они посетят два здания Омской крепости, новую звонницу с колоколами и научатся стрелять из пушки. Затем стартует вторая часть экскурсии по территории Омской крепости. Экскурсанты узнают о быте солдат, каторжников, разных народов, которые жили на территории города.

Подробнее о маршруте портал Om1.ru расскажет в большом материале, который будет опубликован позже.

Первая экскурсия пройдёт в рамках Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб» 31 августа. Далее группы и индивидуальные экскурсии будут организованы в сентябре. Cледить за всеми городскими мероприятиями можно в нашем телеграм-канале Om1.ru: Афиша Омск.

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