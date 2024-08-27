Для осенних посадок в Омске закупят 2 400 деревьев

В мэрии Омска рассказали, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион по поиску подрядчика, который поставит крупномерные саженцы для осенних посадок в городе. Всего будет закуплено 2 400 деревьев. Начальная сумма контракта составляет 14,8 млн рублей.