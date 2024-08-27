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Для осенних посадок в Омске закупят 2 400 деревьев

Больше всего на омских улицах появится лиственниц, яблонь и клёнов.

Источник: Om1 Омск

В мэрии Омска рассказали, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион по поиску подрядчика, который поставит крупномерные саженцы для осенних посадок в городе. Всего будет закуплено 2 400 деревьев. Начальная сумма контракта составляет 14,8 млн рублей.

Больше всего будет куплено лиственниц — 777 штук, яблонь посадят 600 штук, а татарских клёнов — более 400. Также на городских улицах появятся новые ивы нескольких видов, рябина, ясень, серебристый тополь, сосны и ели.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 сентября, а завершить высадку деревьев нужно к 15 октября. Деревья будут закупаться париями, поэтому начать работы по высадке планируется во второй половине сентября.

экология