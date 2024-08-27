Нового замглавы администрации Октябрьского района назначили в Ростовской области

В Ростовской области новым заместителем главы администрации Октябрьского района назначили Андрея Палько. Ранее был подписан соответствующий документ.
— На новой должности Андрей Владимирович займется вопросами развития сферы ЖКХ, — уточняют районные власти.
Андрей Палько родился в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района. Окончил Донской государственный аграрный университет по специальности «Мировая экономика».
Первым местом работы специалиста в 2015 году была школа № 1 хутора Керчик-Савров. Андрей Палько был учителем математики. С 2021 года он работал в должности главы администрации Керчикского сельского поселения.