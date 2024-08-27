В Красноярск приедет лётчик-космонавт Анна Кикина

5 октября 2022 года в 19:00:57 стартовала в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 на американском частном многоразовом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 к МКС. Участница космической экспедиции МКС-68. Стала первым российским космонавтом, совершившим полёт на корабле Crew Dragon. Находилась в космическом полёте с 5 октября 2022 по 12 марта 2023 года.