В Красноярск приедет лётчик-космонавт Анна Кикина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцы могут встретиться с лётчиком-космонавтом, Героем России, единственной женщиной в отряде космонавтов — Анной Кикиной.
Встреча пройдет 31 августа в лекционном зале Дома науки и техники, начало в 10 часов.
Как рассказали в Университете им. Решетнева, Анна Юрьевна Кикина — российский космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. 592-й космонавт мира и 129-й космонавт СССР/России (131-й гражданин СССР/России в космосе). Пятая женщина-космонавт СССР/России; шестая российская женщина, совершившая космический полёт.
С сентября 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Мастер спорта России.
5 октября 2022 года в 19:00:57 стартовала в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 на американском частном многоразовом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 к МКС. Участница космической экспедиции МКС-68. Стала первым российским космонавтом, совершившим полёт на корабле Crew Dragon. Находилась в космическом полёте с 5 октября 2022 по 12 марта 2023 года.
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