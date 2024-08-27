В части Владивостока снова аварийные отключения электроэнергии

ВПЭС устраняет аварию на электросетях, из-за которой обесточены оказались ряд домов в центре Владивостока. Специалисты уточнили, что электроснабжение будет восстановлено в течении двух-четырех часов, сообщает Иа PrimaMedia.
В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально-значимых объектов по улицам: Комсомольская, Красного Знамени проспект, Иркутская, Океанский проспект, проспект Острякова.
Ориентировочное время устранения 21:50.
Энергетики уточняют, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от 2 до 4 часов.
«Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности и время ее устранения может быть значительно больше или меньше средних значений», — напоминают в пресс-службе МУПВ «ВПЭС».