Сергей Трофимов, Uma2rman и духовые оркестры: как отметят День города в Самаре 8 сентября 2024 года

8 сентября 2024 года самарцы будут праздновать День города. Областной столице исполняется 438 лет. Праздник будет масштабным — местных жителей и гостей ждут развлекательные мероприятия и приезд известных артистов. Рассказываем, какая программа планируется на День города в Самаре в 2024 году.
Семейный марафон и 100 пешеходных экскурсий
Самара будет отмечать свой день рождения на протяжении всех выходных дней. В это время пройдет краеведческий квест-викторина «Знай историю Самары». Событие будет разделено на два территориальных блока: «Исторический город» (Самарский, Ленинский районы) и «Трудовая слава Безымянки» (Кировский, Промышленный районы).
С 3 по 10 сентября запланированы творческие и спортивные мероприятия, в числе которых — городской фестиваль творчества «Моя Самара», а также семейный марафон «Семейные ценности». В городе также пройдут более 100 пешеходных краеведческих экскурсий.
Бесплатное посещение музеев
В воскресенье, 8 сентября, 10 экскурсионных автобусов проедут по кольцевым маршрутам: площадь Кирова — площадь Революции, Барбошина поляна — ТК «Гудок». Кроме того, в этот день основные экспозиции в муниципальных и областных музеях можно будет посетить бесплатно.
Фестиваль «На сопках Манчжурии» в Самаре 7 сентября 2024
Одним из главных событий станет фестиваль «На сопках Манчжурии». Он начнется 7 сентября 2024 года. В Самару приедут духовые коллективы из Приволжского, Северо-Западного, Уральского и Южного округов. Это музыканты из восьми городов страны: Санкт-Петербурга, Севастополя, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Сызрани, Тольятти, Уфы. В течение двух дней они выступят на восьми концертных площадках, а гала-концерт состоится 8 сентября в Струковском саду.
7 сентября гостей также будет ждать музей-усадьба Алексея Толстого. Там пройдет литературно-музыкальный вечер. Перед самарцами выступят артистка Екатерина Гусева и солист Мариинского театра Вячеслав Утехин. Начало в 18.30.
Концерт на пл. Куйбышева в Самаре 8 сентября: во сколько, кто выступит
Главный праздник пройдет 8 сентября на площади Куйбышева. Здесь состоится большой концерт, участие в котором примут семейные самарские коллективы, духовые оркестры. Не обойдется и без звездных гостей — поздравить самарцев приедут Сергей Трофимов и группа Uma2rman. Концерт начнется в 18.00.
Перекрытия в Самаре на День города 2024
В День города в центре Самары перекроют движение транспорта. Ограничения введут на прилегающих к площади Куйбышева улицах. Кроме того, после гала-концерта в областной столице усилят работу общественного транспорта. Более подробная информация об этом появится позднее.