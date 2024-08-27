Сергей Трофимов, Uma2rman и духовые оркестры: как отметят День города в Самаре 8 сентября 2024 года

Одним из главных событий станет фестиваль «На сопках Манчжурии». Он начнется 7 сентября 2024 года. В Самару приедут духовые коллективы из Приволжского, Северо-Западного, Уральского и Южного округов. Это музыканты из восьми городов страны: Санкт-Петербурга, Севастополя, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Сызрани, Тольятти, Уфы. В течение двух дней они выступят на восьми концертных площадках, а гала-концерт состоится 8 сентября в Струковском саду.