Хирург из Иркутска получил высшую госнаграду Монголии

— Детская больница активно сотрудничает с монгольским врачами. Так, в рамках рабочей поездки делегации региона во главе с губернатором Игорем Кобзевым в Улан-Батор весной этого года мы выполнили несколько операций монгольским детям. Позже для хирургического лечения еще четыре ребенка приехали к нам в Иркутск. Двум из них операции осуществили с помощью робот-ассистированного комплекса — поделился Юрий Козлов.