Хирург из Иркутска получил высшую госнаграду Монголии

Высшей государственной награды Монголии — ордена Полярной звезды удостоили хирурга из Иркутска. Как сообщили в правительстве региона орден вручили Юрию Козлову. Он занимает должность главного врача Иркутской областной детской клинической больницы, проводит сложные операции, благодаря ему была спасена не одна детская жизнь.
— Детская больница активно сотрудничает с монгольским врачами. Так, в рамках рабочей поездки делегации региона во главе с губернатором Игорем Кобзевым в Улан-Батор весной этого года мы выполнили несколько операций монгольским детям. Позже для хирургического лечения еще четыре ребенка приехали к нам в Иркутск. Двум из них операции осуществили с помощью робот-ассистированного комплекса — поделился Юрий Козлов.
Орден Полярной звезды хирург получил за вклад в развитие отношений между странами. Указ о присвоении награды подписал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на финальной стадии находится благоустройство двух участков на улице Чернышевского. Там на пересечении с Гагарина появится смотровая площадка.