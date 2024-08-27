Дептранс показал, как будет выглядеть рельсовый каркас столицы в 2030 году

В отличие от обычной схемы, которую сейчас можно увидеть в столичном транспорте, на географической обозначены железнодорожные и речные вокзалы, кольцевые автомагистрали, а также основные парки и водные объекты. Кроме того, москвичи смогут увидеть на схеме месторасположение новых линий метро, новые станции на уже существующих линиях и линию ВСМ-1 в Санкт-Петербург, которая строится по поручению Владимира Путина. Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, темпы развития рельсового каркаса в Москве являются одними из самых высоких в мире.