В Выборгском и Колпинском районах ограничат движение с 29 августа

В Выборгском районе на перекрестке улицы Асафьева и проспекта Энгельса в период с 29 августа по 3 сентября проведут работы по модернизации светофорного объекта.
В Колпинском районе с 29 августа по 1 сентября будет проводиться ремонт дороги, движение по Тверской улице перекроют. Также проезд закрывается по маршруту от улицы Ремизова до набережной Комсомольского канала, включая перекрестки с Тосненским переулком и улицей Тазаева, и по дублеру Тверской улицы от дома 4 литера А до дома 30 литера А.
Ранее «МК в Питере» рассказал, что ремонтные работы запланированы в 5 районах Петербурга и начнутся 26 августа.