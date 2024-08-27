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В Выборгском и Колпинском районах ограничат движение с 29 августа

ГАТИ проинформировала о плановом ограничении дорожного движения в Выборгском и Колпинском районах в период с 29 августа по 3 сентября, об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Выборгском районе на перекрестке улицы Асафьева и проспекта Энгельса в период с 29 августа по 3 сентября проведут работы по модернизации светофорного объекта.

В Колпинском районе с 29 августа по 1 сентября будет проводиться ремонт дороги, движение по Тверской улице перекроют. Также проезд закрывается по маршруту от улицы Ремизова до набережной Комсомольского канала, включая перекрестки с Тосненским переулком и улицей Тазаева, и по дублеру Тверской улицы от дома 4 литера А до дома 30 литера А.

Ранее «МК в Питере» рассказал, что ремонтные работы запланированы в 5 районах Петербурга и начнутся 26 августа.