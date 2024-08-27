В Выборгском и Колпинском районах ограничат движение с 29 августа

В Колпинском районе с 29 августа по 1 сентября будет проводиться ремонт дороги, движение по Тверской улице перекроют. Также проезд закрывается по маршруту от улицы Ремизова до набережной Комсомольского канала, включая перекрестки с Тосненским переулком и улицей Тазаева, и по дублеру Тверской улицы от дома 4 литера А до дома 30 литера А.