Как построить успешный бизнес: воспользуйтесь профильными консультациями экспертов МБМ

Общее количество тем профильных консультаций увеличилось до 15. В ходе консультаций эксперты МБМ дают индивидуальные рекомендации по маркетингу, SMM-продвижению, настройке рекламных кампаний и оптимизации сайта.
Одна из новых тем — «Анализ коммерческого предложения от подрядчика». Эксперт МБМ разберет слабые и сильные стороны конкретного коммерческого предложения, его маркетинговые и технические аспекты, а также даст рекомендации по подбору подрядчика на услугу.
В ходе консультации по теме «Аудит бизнес-модели» предприниматели смогут проанализировать и сегментировать свою целевую аудиторию. Также эксперт МБМ поможет подобрать рекламные каналы, даст совет по построению бизнес-модели и определит её точки роста.
Профильные консультации проходят онлайн в удобное для предпринимателя время по предварительной заявке и длятся не более полутора часов. Узнать подробнее о сервисе и выбрать тему для профильной консультации можно в разделе «Онлайн-сервисы» / «Профильные консультации» на портале МБМ.
МБМ предоставляет бесплатные профильные консультации с 2022 года. Самой востребованной темой обращений является «Подготовка маркетинговой стратегии». На нее приходится более 20 процентов всех заявок. На втором и третьем местах по популярности — «Настройка рекламной кампании в социальной сети “ВКонтакте”» (почти 16 процентов заявок) и «Анализ структуры сайта» (около 15 процентов).
Среди получателей профильных консультаций — индивидуальный предприниматель Дарья Моо. Она больше двух лет производит готовые смеси на основе зеленой гречки для выпечки панкейков, блинчиков и вафель. Дарья Моо регулярно консультируется с экспертами МБМ по различным вопросам, в том числе по настройке рекламной кампании в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, специалисты помогли настроить геотаргетинг, сузить целевую аудиторию рекламной кампании и подсказали идеи для видеоконтента. На следующей встрече они проанализировали показатели и разобрали ошибки.
ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки. Для предпринимателей проводятся бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ и по телефону:
Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
erid: 2VtzqvCZe8V