Как построить успешный бизнес: воспользуйтесь профильными консультациями экспертов МБМ

Среди получателей профильных консультаций — индивидуальный предприниматель Дарья Моо. Она больше двух лет производит готовые смеси на основе зеленой гречки для выпечки панкейков, блинчиков и вафель. Дарья Моо регулярно консультируется с экспертами МБМ по различным вопросам, в том числе по настройке рекламной кампании в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, специалисты помогли настроить геотаргетинг, сузить целевую аудиторию рекламной кампании и подсказали идеи для видеоконтента. На следующей встрече они проанализировали показатели и разобрали ошибки.