Депутаты областного парламента приняли участие в бизнес-форуме в Тайшете

В Тайшете 27 августа прошел форум «Бизнес на перспективных территориях. От идеи до реализации». Его участников приветствовали представители Законодательного собрания Иркутской области: спикер областного парламента Александр Ведерников и вице-спикер Наталья Дикусарова.
На этом мероприятии обсуждались самые актуальные вопросы местного бизнес-сообщества: какие имеются механизмы поддержки, в том числе и начинающих проектов, как вести себя местным предпринимателям, когда на территорию заходят крупные «сетевики», какие направления для работы в Тайшете и Тайшетском районе сейчас наиболее актуальны. Состоялась ярмарка франшиз, желающим рассказали о юридических особенностях регистрации бизнеса, прошел бизнес-практикум. Кроме того, местные бизнесмены смогли пообщаться с руководителями успешных предприятий и познакомиться подробнее с существующими сервисами для поддержки предпринимательства.
По мнению Александра Ведерникова, от стабильной и успешной работы подобных предприятий в значительной степени зависит качество жизни в регионе.
— Надо развивать малый и средний бизнес, как сказал наш Президент Владимир Путин, это выгодно и государству, и обществу, — сказал Александр Ведерников.
Подобные мероприятия уже прошли в ряде городов Иркутской области.