Депутаты областного парламента приняли участие в бизнес-форуме в Тайшете

На этом мероприятии обсуждались самые актуальные вопросы местного бизнес-сообщества: какие имеются механизмы поддержки, в том числе и начинающих проектов, как вести себя местным предпринимателям, когда на территорию заходят крупные «сетевики», какие направления для работы в Тайшете и Тайшетском районе сейчас наиболее актуальны. Состоялась ярмарка франшиз, желающим рассказали о юридических особенностях регистрации бизнеса, прошел бизнес-практикум. Кроме того, местные бизнесмены смогли пообщаться с руководителями успешных предприятий и познакомиться подробнее с существующими сервисами для поддержки предпринимательства.