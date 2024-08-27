День знаний в Калининградской области будет безалкогольным

В соответствии с Законом Калининградской области от 3 февраля 2003 года № 222 «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области» в регионе установлены дни, когда не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Ближайший такой день — это День знаний — 1 сентября. В 2024 году, 1 сентября приходится на воскресенье, в связи с этим вышеуказанный запрет на розничную продажу алкогольной продукции переносится на следующий за 1 сентября рабочий день, а именно на 2 сентября.
Запрет не касается розничной продажи алкогольной продукции в точках общепита — кафе и ресторанах.