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Еще девять инициативных проектов омичей воплотили в жизнь

В регионе активно продолжаются работы по благоустройству.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области были реализованы еще девять инициативных проектов местных жителей в рамках проекта «Решают люди», сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Так, в Колосовском районе благоустроили территорию возле спортивной школы. В Кормиловке возле здания детской библиотеки открылся «Гласный дворик». В селе Новокарасук обновили трибуны на стадионе.

Рабочие завершили ремонт дороги на улице Мичурина в Москаленках. В Называевске благоустроили территорию около здания Центральной районной библиотеки.

В селе Маяк рабочие завершили благоустройство территории памятника «Неизвестному солдату». В Тавричанке оборудовали детскую игровую площадку на площади Победы.

В Таре преобразилась пешеходная зона от улицы Тимирязева до улицы Заречная. В селе Малиновка установили детскую игровую площадку.