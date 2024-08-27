Еще девять инициативных проектов омичей воплотили в жизнь

В Омской области были реализованы еще девять инициативных проектов местных жителей в рамках проекта «Решают люди», сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Так, в Колосовском районе благоустроили территорию возле спортивной школы. В Кормиловке возле здания детской библиотеки открылся «Гласный дворик». В селе Новокарасук обновили трибуны на стадионе.
Рабочие завершили ремонт дороги на улице Мичурина в Москаленках. В Называевске благоустроили территорию около здания Центральной районной библиотеки.
В селе Маяк рабочие завершили благоустройство территории памятника «Неизвестному солдату». В Тавричанке оборудовали детскую игровую площадку на площади Победы.
В Таре преобразилась пешеходная зона от улицы Тимирязева до улицы Заречная. В селе Малиновка установили детскую игровую площадку.