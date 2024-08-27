Доходный дом Чернова в Ростове-на-Дону признали объектом культурного наследия

Доходный дом Николая Чернова в Ростове-на-Дону признали объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующую информацию уже внесли в единый госреестр, говорится в постановлении донского комитета по охране ОКН.
Речь идет о здании, расположенном на Буденновском, 17/41, в районе пересечения Темерницкой и Серафимовича, 44 (литер А). Решение о присвоении статуса ОКН приняли после проверки, которую в июле 2024 года провела аттестованный эксперт государственной историко-культурной экспертизы.
На территории доходного дома Чернова теперь нельзя строить, проводить земляные работы или каким-либо образом менять территорию. Исключение составляют только работы по сохранению здания и его отдельных частей.
Доходный дом купца Николая Чернова дважды горел в ХХ веке, а именно в периоды Гражданской и Великой Отечественной войн. Оба раза здание сохранили.
Судя по документации комитета ОКН, с 1951 года постройка была известна как административное здание управления по строительству оросительных систем «Ростовдонводстрой».