Доходный дом Чернова в Ростове-на-Дону признали объектом культурного наследия

Речь идет о здании, расположенном на Буденновском, 17/41, в районе пересечения Темерницкой и Серафимовича, 44 (литер А). Решение о присвоении статуса ОКН приняли после проверки, которую в июле 2024 года провела аттестованный эксперт государственной историко-культурной экспертизы.