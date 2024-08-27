Андрей Губин заявил, что написал более 100 новых треков

При этом Андрей считает, что не имеет права понижать планку, не будучи способным выступать в полную силу. Поэтому на сцену не возвращается. «Мне предлагали приличные деньги за выступление на Новый год, например. Но я пока не соглашаюсь», — признался исполнитель.