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«Уроки безопасности» пройдут в нижегородских школах в начале сентября

«Уроки безопасности» пройдут в нижегородских школах в начале сентября. Об этом сообщил представитель ГУ МВД по Нижегородской области, подполковник полиции Андрей Булычев на пресс-конференции в НОИЦ.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как отметил Андрей Булычев, в преддверии нового учебного года в регионе проводится значительная профилактическая работа. В День знаний на торжественных мероприятиях в учебных заведениях региона нижегородские полицейские будут обеспечивать безопасность и правопорядок, на подъездах к школам будут работать сотрудники нижегородской Госавтоинспекции.

В ходе «Уроков безопасности» нижегородским школьникам в игровой форме еще раз напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, безопасного поведения в школе, на улице и в быту.

«Важным инструментом для формирования навыков безопасного поведения на дороге у детей младшего школьного возраста является использование схемы безопасного маршрута от дома до школы и обратно домой, благодаря чему повышается безопасность движения ребенка в образовательное учреждение и обратно. Ребенок учится ориентироваться в дорожной обстановке и может предотвратить опасные ситуации», — подчеркнул спикер.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы оценивают подготовку нижегородских школ к началу нового учебного года.

образование