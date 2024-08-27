«Уроки безопасности» пройдут в нижегородских школах в начале сентября

Как отметил Андрей Булычев, в преддверии нового учебного года в регионе проводится значительная профилактическая работа. В День знаний на торжественных мероприятиях в учебных заведениях региона нижегородские полицейские будут обеспечивать безопасность и правопорядок, на подъездах к школам будут работать сотрудники нижегородской Госавтоинспекции.