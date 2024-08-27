За неделю 4 калининградца заразились болезнью Лайма

В Калининградской области, несмотря на приближение осени, продолжается сезон активности клещей. Только за минувшую неделю в медицинские организации региона обратились 135 человек, в том числе 38 детей. Все они пострадали от укусов клещей.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, было зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и 1 случай заболевания клещевым энцефалитом.
В большинстве случаев клещи кусали людей на частных придомовых территориях, на садовых участках, в лесу.