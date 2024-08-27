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В Новосибирске изменили схему движения на «кольце ада»

С 27 августа работают 3 из 5 полос новой развязки в районе проезда Энергетиков.

В группе «ВИС» сообщили о перезапуске автомобильного движения на съезде № 5 в районе проезда Энергетиков. Здесь завершена укладка дорожной одежды, выполнены работы по устройству временной контактной сети троллейбусов. В настоящее время работают 3 из 5 полос. Оставшиеся две полосы будут открыты для движения после завершения строительства тоннеля в своре ул. Станиславского. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГК «ВИС».

Степень готовности объекта концессионер оценивает на 96%. При этом готовность эстакады основного хода — 92%, готовность правобережной развязки — 89%.

Напомним, четвертый мост через Обь начали строить в Новосибирске в 2018 году, в 2021 году строители начали непосредственно надвижку пролетных строений. Сооружение должны были сдать в декабре 2023 года.

Сроки переносили уж несколько раз. В последний раз была названа дата — конец 2025 года.

В июне 2024 года депутаты городского совета совместно с минтрансом и представителями концессионера провели выездное совещание на стройке моста, после чего депутат Александр Бурмистров сделал вывод, что даже к концу 2025 года нельзя быть уверенными в том, что мост будет достроен.

Сомнения в этом закрались еще в ноябре 2023 года у депутатов регионального заксобрания.

— Ситуация с мостом, хотелось бы понимания: что вообще там происходит? Потому что та информация, которая появилась вчера, о том, что мост технически не пригоден и как-бы его (мост) сносить не пришлось, она пугает, — задавал риторические вопросы парламентарий Вячеслав Илюхин.

Екатерина СОСНИНА.