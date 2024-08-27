В Новосибирске изменили схему движения на «кольце ада»

В июне 2024 года депутаты городского совета совместно с минтрансом и представителями концессионера провели выездное совещание на стройке моста, после чего депутат Александр Бурмистров сделал вывод, что даже к концу 2025 года нельзя быть уверенными в том, что мост будет достроен.