Суворовские велогонщики из Ростова взяли медали областных и всероссийских турниров

Уже четыре года в Суворовском районе Ростова-на-Дону для всех желающих доступна велобеговая трасса, на которой проводятся соревнования разных уровней. Этот объект помогает успешно развивать велоспорт среди юных ростовчан.
Ребята от 7 до 14 лет бесплатно и круглогодично тренируются на базе спортшколы олимпийского резерва № 19. Летом занятия проводятся на трассе, а в холодное время года — в помещении на Платона Кляты, 5.
Дети, у которых нет своих велосипедов, получают их в секции. Юные велосипедисты по желанию могут освоить сразу несколько направлений, от горного велосипеда (MTB) и велокросса на трамплинах и рампах (BMX) до гонок на шоссе и велотреке.
Занимаются с ребятами опытными наставниками Екатериной Грибиной и Вероникой Мельниковой, результат их усилий — десятки достижений, в том числе и на федеральном уровне.
Например, в марте 2024 года девять спортсменов, восемь из которых представляли Суворовский, успешно прошли отборочные соревнования Кубка России по маунтинбайку в Архипо-Осиповке, а в мае Влад Прокопенко, также житель района, занял первое место на всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке в гонке скретч.
До этого — в феврале и апреле — воспитанники суворовской секции отличились на городских и региональных соревнованиях. В частности, бронзу первенства Ростова-на-Дону среди участников в возрасте 13−14 лет выиграл Александр Безлепкин, он же взял серебро в турнире «Открытие сезона». В открытии велосезона бронзой также отличилась Ольга Мирошниченко.
Кроме того, в областном первенстве области по велоспорту на треке одной из сильнейших стала Анастасия Письменная. Девушка выиграла вторые места в индивидуальных гонках на 500 метров и скретч. Также она заняла первое место в командном спринте.
Сейчас донская команда готовится к первенству ЮФО по маунтинбайку, которое пройдет в октябре в Волгограде.
Добавим, беговеловую трассу в районе на естественных перепадах рельефа создали в 2020 году, этим спортобъектом занималась ГК «ВКБ-Новостройки».
В 2022 году трассу оснастили дополнительными спортивными элементами, позволяющими готовиться к выездам в горы, осваивать технику маунтинбайка и практиковаться в кросс-кантри.