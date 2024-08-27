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Ограничение проезда продлили по улице Лыткина в Иркутске

Движение транспорта будет ограничено до 31 августа.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение проезда транспорта продлили по улице Лыткина в областном центре. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, на участке в районе дома № 77 будет затруднено движение до восьми вечера 31 августа.

— Данные меры связаны проведением ремонтных работ на тепловых сетях, — пояснили в администрации.

Автовладельцев просят проявлять повышенную бдительность на дороге и соблюдать правила движения. По возможности выбирайте объездные пути.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на завершающем этапе находится благоустройство улицы Чернышевского. Там обновили два участка: напротив детского сада № 37 и на пересечении улицы Гагарина.