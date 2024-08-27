«В славе зиждется одиночество»: Какие цитаты принадлежат Фаине Раневской, и о чем она писала музейщикам из Таганрога

27 августа отмечается День рождения Фаины Раневской. В этом году также исполнилось 40 лет с тех пор, как не стало актрисы. Однако спустя годы артистка из Таганрога остается все такой же популярной. Так, в соцсетях до сих пор активно тиражируют цитаты Раневской.
В реальности — не все яркие фразы произнесла эпатажная актриса. Встречаются неточности и в ее личных данных.
Старший научный сотрудник Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Татьяна Артюшкина рассказала «КП-Ростов-на-Дону» факты и заблуждения о Раневской. А еще поделилась афоризмами, которые точно принадлежат авторству артистки.
ОТЧЕСТВО И ГОД РОЖДЕНИЯ РАЗНЫЕ.
Во многих источниках отчество Фаины Раневской звучит как Георгиевна. Однако Татьяна Артюшкина говорит, что это ненастоящее ее отчество. Фаиной Георгиевной ее называли только в окружении и по личной просьбе. В реальности по всем документам она была Фаиной Григорьевной.
— Настоящее имя ее отца Гирш Хаимович Фельдман. Аналог имени Гирш в русском языке — это Григорий.
Татьяна Артюшкина считает, что отчество Георгиевна актриса выбрала себе из-за того, что одним из ее кумиров по сцене была Алиса Коонен, с которой она познакомилась еще 15-летней девочкой в Крыму. У ведущейся актрисы камерного театра Таирова как раз было отчество Георгиевна.
По поводу происхождения фамилии-псевдонима Раневской есть несколько теорий.
— Есть мнение, что она взяла эту фамилию не случайно. И не потому, что она чем-то была похожа на главную героиню Раневскую из «Вишневого сада».
В «Вишневом саде» актриса сыграла Шарлоту. Это была одна из ее первых удачных ролей. Главную роль Раневской в спектакле исполнила Павла Леонтьевна Вульф. Эта женщина стала для молодой Фаины не только учителем, но и, можно сказать, заменила ей мать. Когда вся семья Фаины Георгиевны иммигрировала, у нее не было человека ближе, чем Павла Леонтьевна. Кстати, сама Вульф писала в своих воспоминаниях, что гордилась той ролью и успехами ученицы.
Возможно, все эти факты, связанные со спектаклем, и повлияли на выбор псевдонима.
Не так все просто и с годом рождения Раневской.
— Она родилась в 1895 году. Хотя во всех источниках вы увидите 1896 год. Но мы располагаем записями метрической книги Таганрогской синагоги, где черным по белому написано, что Фаня Фельдман (ее настоящее имя — прим. ред.) родилась по старому стилю 15-го августа 1895 года.
По какой причине закралась эта ошибка, неизвестно. Говорят, у Фаины Григорьевны был далеко не самый разборчивый почерк. Вполне может быть, что какой-то бюрократ, заполнявший документы, допустил неточность. Но актриса была человеком, который редко обращал внимание на такие мелочи. Эту ошибку она могла просто проигнорировать.
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ.
Сейчас в интернете очень много самых разных выражений, авторство которых приписывают Фаине Раневской. Однако, далеко не все они принадлежат великой актрисе.
— Она создала образ эпатажной женщины, актрисы и работала над ним практически всю жизнь. И этот образ получился таким, что каждый человек может добавить к нему какие-то другие черты, как он его видит. Порой Раневская была человеком с большим юмором. И это не просто юмор. Он очень близок к юмору Чехова. Так называемый «смех сквозь слезы».
Татьяна Артюшкина специально для «КП — Ростов-на-Дону» озвучила те фразы, которые точно принадлежат Фаине Григорьевне. Какие-то взяты из «Дневника на клочках», ее записных книжек. Какие-то — из писем, которыми она обменивалась с работниками музея с шестидесятых годов, и из других источников:
— Я родилась в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки.
— Бог мой, как прошмыгнула жизнь. Я даже никогда не слышала, как поют соловьи.
— Воспоминания — это богатство старости.
— Не выношу органически до физического отвращения. Меня тошнит от партнера, играющего роль, а не живущего тем, что ему надлежит делать в силу обстоятельств. Если актер не импровизирует — ремесло, мерзкое ремесло.
— Профессию я не выбирала, она во мне таилась. Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой славе зиждется то самое одиночество, которое не знает любая уборщица. Любая уборщица в театре. Это происходит от того, что человек, пользующийся известностью, считается счастливым, удовлетворенным. А в действительности все наоборот.
— Совсем молодой осталась в России. Одна, без родственников. Не мыслила жизни без театра. А лучше русского театра в мире нет. Ради Бога, не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения. Боже упасти! Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах с побледневшими лицами любили повторять слова нашего земляка Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми.
— Я не сыграла даже сотой доли того, что могла бы сыграть. К сожалению, актер не волен выбирать себе роль. Тоскую о несыгранных ролях, прожить бы еще несколько жизней.
Также Фаина Григорьевна много писала о любимом Таганроге. И даже зачастую подписывалась: «Ваша землячка Раневская» или «Ваша таганрогская Раневская».
— Таганрог — моя первая любовь. Как сейчас помню его зеленым, солнечным, милым. Не забыть чудесный городской сад, каменную лестницу, ведущую к морю, какой-то особенной терпкий запах акаций. Окна раскрыты, из каждого окна несется музыка. Представьте, в Таганроге во многих домах стояли фортепьяно. Играть, представлять кого-либо из людей, незнакомых, я стала лет с пяти. И часто бывала наказана за это.
— В моей судьбе Таганрогский театр сыграл большую роль. Благодаря ему я стала актрисой и все вечера проводила в театре. Я очень любила наш театр, там были превосходные актеры, спектакли, всю мою молодость он питал меня духовно. Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки.