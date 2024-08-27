«В славе зиждется одиночество»: Какие цитаты принадлежат Фаине Раневской, и о чем она писала музейщикам из Таганрога

— Совсем молодой осталась в России. Одна, без родственников. Не мыслила жизни без театра. А лучше русского театра в мире нет. Ради Бога, не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения. Боже упасти! Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах с побледневшими лицами любили повторять слова нашего земляка Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми.