Сад-трансформер у Мариинского дворца снова появится в следующем году

На следующий год комитет запрашивает у Смольного увеличить суммы на дополнительные потребности. В частности, 1,8 млрд рублей на программу «Петербургские дворы». Субсидия выдается муниципалитетам в размере 95% на проекты благоустройства. В следующем году также планируют потратить 7 млн рублей на содержание и ремонт уличных часов. Около 100 (67 из них записали в доппотребности) на содержание произведений монументального искусства.