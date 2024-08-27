В Забайкалье завершились поиски двух любителей «тихой охоты»

В тот же день, 24 августа, но уже в Улетовском районе возле села Горекоцан пропал 29-летний любитель «тихой охоты». Мужчина самостоятельно вышел к людям спустя три дня недалеко от села Николаевское. Оба сибиряка здоровы и им не потребовалась помощь медиков.