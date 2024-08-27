В Забайкалье завершились поиски двух любителей «тихой охоты»

На поиски сразу двух сборщиков орехов были брошены силы волонтеров, полицейских и спасателей в Забайкалье. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС края, первый случай произошел недалеко от поселка Ленинский Читинского района. Там, отправившись на сбор орехов, пропал 54-летний мужчина.
— Его обнаружили полицейские и волонтеры спустя два дня. За это время сибиряк забрёл на расстояние в 25 километров от поселка, — поделились в ведомстве.
В тот же день, 24 августа, но уже в Улетовском районе возле села Горекоцан пропал 29-летний любитель «тихой охоты». Мужчина самостоятельно вышел к людям спустя три дня недалеко от села Николаевское. Оба сибиряка здоровы и им не потребовалась помощь медиков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский хирург из Иркутска был удостоен высшей государственной награды Монголии. Юрия Козлова наградили орденом Полярной звезды.