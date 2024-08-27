В Омске закрывается молзавод «ВНИМИ-Сибирь»

«Насколько мне известно, маслосырокомбинату “Тюкалинский” продали только бренд. Покупателю не нужны мощности “ВНИМИ”, хватает своих. От самого завода давно ничего не осталось, — рассказал бывший учредитель “Омск-информу”. — Жалко, конечно. Молочка у них всегда была хорошая. С 1 сентября завод окончательно перестанет работать».