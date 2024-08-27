В Омске закрывается молзавод «ВНИМИ-Сибирь»

В Омске закрывается молочный завод «ВНИМИ-Сибирь», производящий продукцию под одноименным брендом. Предприятие, расположенное на Красном пути, прекратит свою работу с 1 сентября.
Как сообщил сайт «Омск-информ» со ссылкой на свой источник из числа бывших совладельцев предприятия, бренд выкупил комбинат Тюкалинский.
«Насколько мне известно, маслосырокомбинату “Тюкалинский” продали только бренд. Покупателю не нужны мощности “ВНИМИ”, хватает своих. От самого завода давно ничего не осталось, — рассказал бывший учредитель “Омск-информу”. — Жалко, конечно. Молочка у них всегда была хорошая. С 1 сентября завод окончательно перестанет работать».
Несколько лет назад маслосыркомбинат уже поглотил другой известный омский бренд — «Лузинскую крыночку» — и сейчас выпускает продукцию, в том числе и под этой торговой маркой.