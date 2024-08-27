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Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Школьные линейки на День знаний в Республике Крым пройдут 2 сентября и в школьных помещениях. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.

Источник: РИА "Новости"

В 539 школ республики 2 сентября пойдут 230 тысяч учеников. Непосредственно занятия начнутся 3 сентября, уточнила она.

«В федеральной образовательной программе предусмотрено, что если 1 сентября выпадает на выходной день, то начало учебного года — в первый рабочий день. Действительно, мы начинаем рабочий год 2 сентября, заканчиваем 26 мая», — сказала Беспалова.

По ее информации, для 1, 9 и 11 классов торжественные линейки будут предусмотрены в актовом зале или в холле школы, а для остальных детей праздничные мероприятия пройдут в учебных кабинетах.

«Допуск родителей определяется самой образовательной организацией. Понятно, что не допускать родителей вообще — это не предусмотрено, но вопрос нужно регулировать. Количество родителей будет ограничено», — подчеркнула Беспалова.

По данным, озвученным на пресс-конференции, во всех школах Крыма грядущий учебный год предполагает четыре учебных четверти и три каникулярных поры между ними.

Осенние каникулы начнутся 26 октября и закончатся 4 ноября, зимние каникулы стартуют 29 декабря и продлятся по 12 января. Весной школьники будут отдыхать с 29 марта по 5 апреля.

«В этом году во всех школах республики каникулы будут одинаковые, установлено такое требование. Это связано с безопасностью в том числе», — отметила заместитель министра.

Как ранее сообщало правительство Севастополя, там школьные линейки в целях соблюдения безопасности пройдут 1 сентября только для первых и одиннадцатых классов. При этом на заседании оперативного штаба будет принято решение о возможности провести линейки в школьных дворах.

образование