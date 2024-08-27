Влажные маски предложили использовать жителям Пролетарска при ухудшении воздуха

В Пролетарске Ростовской области показатели вредных веществ в воздухе не превышают норму. Об этом вновь сообщают районные власти со ссылкой на исследования сальского филиала центра гигиены и эпидемиологии.
— Мониторинг ведется в районе жилой застройки в направлении распространения воздушных масс, — уточняется в публикации администрации Пролетарского района.
При этом районные власти все же решили напомнить жителям населенного пункта основные правила безопасности при ухудшении воздуха. В частности, защититься от загрязнения возможно в закрытых помещениях, форточки в которых могут быть забиты влажной тканью.
Кроме того, на улицах можно пользоваться увлажненными масками (полотенцами или марлевыми повязками). Скот при подозрениях на некачественный воздух также лучше держать в закрытых загонах.
К слову, ранее о безопасности воздуха заявил глава администрации городского поселения Максим Толпинский. Чиновник подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем и эвакуация населения не требуется.
Напомним, замеры качества воздуха в Пролетарске начали в связи с пожаром, который вспыхнул 18 августа на промышленных складах с дизельным топливом после падения трех БПЛА.
К слову, накануне в Пролетарске также потушили ландшафтное возгорание, во время которого полностью выгорели три дома и еще пять построек получили повреждения. Семи семьям, пострадавшим от огненной стихии, пообещали выплатить единовременную материальную помощь.