45 лет назад балерина Власова вернулась в СССР, оставив мужа в США

Бродский, консультант в тех переговорах, вспоминал, как эмигранты пытались связаться с балериной. «[Адвокат] Шелл предложил: “Почему бы не написать Миле записку? Она сидит в самолете, ничего не знает, ей начальники голову морочат. Записку Макгенри возьмет с собой на встречу с Милой и передаст ей, чтобы Миле стало ясно, из-за чего весь сыр-бор разгорелся. На посла советские прыгать и вырывать записку не станут…” Я говорю: “А на Милу?” — “И на Милу не станут, потому что это будет чересчур уж нахально”. Я говорю: “Ладно, будем надеяться”. Мы составили эту записку в чрезвычайно внятных и, так сказать, приватных выражениях. Отдали ее Шеллу, тот записку Годунова передал Макгенри. Проходит время. Шелл входит: “Она сказала — “нет”, — рассказывал поэт.