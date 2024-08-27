Экс-замминистра Бобылев сообщил, что его отпустили после конфликта с курьером

«Коммерсантъ» написал, что действия чиновника могут расценить как хулиганство с применением насилия к гражданам (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Однако стороны также могут договориться и мирно урегулировать вопрос.