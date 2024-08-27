Отказаться от проведения абортов предложили частным клиникам в Воронеже

В частности, речь шла о реализации в регионе проекта «Мы растем», направленного на повышение рождаемости и помощь семьям с детьми. Участники обсудили обязательства, ранее взятые на себя частными клиниками. Как, например, медицинские организации, которые проводят прерывание беременности не по медицинским показаниям, гарантировали соблюдение всех федеральных и региональных требований к оказанию медпомощи по профилю «акушерство и гинекология». Клиники должны обязательно применять мотивационное анкетирование для женщин, которые стоят перед выбором оставить беременность или избавиться от нее. Кроме того, на официальных сайтах медорганизаций должна быть обязательно размещена информация о вреде абортов для женского здоровья. Отчетность по этому направлению должна регулярно предоставляться в министерство здравоохранения.